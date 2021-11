In Thüringen bleiben alle Berufsschulstandorte bis mindestens 2026 erhalten. Wie das Bildungsministerium mitteilte, sind die Bescheide zur Berufsschulnetzplanung 2022 bis 2026 an alle 22 Träger verschickt worden. In einigen Ausbildungsklassen ergeben sich laut Ministerium Änderungen wegen zu geringerer Schülerzahlen.

Berufsschullandschaft wird umstrukturiert

So werden beispielsweise angehende Rechtsanwaltsfachangestellte künftig nur noch in Erfurt unterrichtet. Die Fachklassen in Mühlhausen und Gera fallen weg. In Sömmerda werden erstmals Industriekaufleute und Industriemechaniker aus dem Einzugsgebiet Weimar, Weimarer Land, Erfurt und Sömmerda ausgebildet.

Dafür fallen die Klassen in Erfurt weg. Alle umwelttechnischen Berufe werden nach Weimar verlegt und nicht mehr in Altenburg angeboten. Die Fleischerausbildung geht nach Mühlhausen. Fleischerei-Fachverkäufer werden dafür nur noch in Erfurt ausgebildet.

Bildungsminister: Klarheit für angehende Azubis