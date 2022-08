Neue Betrugsmaschen Polizei warnt vor falschen Bank-Mails und Interpol-Anrufen in Thüringen

In Thüringen kursieren gleich zwei neue Betrugsmaschen. Einerseits sind das gefälschte E-Mails von Banken, andererseits vermeintliche Anrufe von Euro- oder Interpol. So oder so, keinesfalls sollten Daten herausgegeben werden, warnt die Polizei.