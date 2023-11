Laut Verbraucherzentrale fordern seriöse Paketdienste niemals per SMS dazu auf, auf einen Link zu klicken oder sensible Daten einzugeben. Wer auf den Link geklickt hat, sollte sein Smartphone in den Flugmodus schalten, damit die schädliche App keine weiteren Daten über das Internet senden kann. Zudem sollten Betroffene Anzeige bei der Polizei erstatten, so die Verbraucherschützer.