Insgesamt leben derzeit rund 2,12 Millionen Menschen in Thüringen. Doch die Zahl der Einwohner schrumpft: Laut Statistischem Landesamt lebten Ende Dezember 2020 etwa 13.000 Menschen weniger im Freistaat als 2019. Vor zwei Jahren war der Einwohnerverlust mit minus 9.800 deutlich geringer ausgefallen.

Bis auf das Weimarer Land (plus 0,2 Prozent) verzeichneten alle Landkreise und kreisfreien Städte Bevölkerungsverluste. Die höchsten Rückgänge in Relation zur Einwohnerzahl mit jeweils minus 1,2 Prozent seien in den Landkreisen Sonneberg (minus 673 Menschen), im Altenburger Land (minus 1.037) und Nordhausen (minus 960) registriert worden. Die geringsten Verluste wies die kreisfreie Stadt Erfurt mit 0,1 Prozent auf, dicht gefolgt vom Saale-Holzland-Kreis und der kreisfreien Stadt Weimar jeweils mit einem Rückgang von 0,2 Prozent.