Statistisches Jahrbuch Die Thüringer werden immer weniger

Am Montag wurde in Erfurt das Statistische Jahrbuch 2021 vorgestellt. Demnach wurden in Thüringen weniger Kinder geboren, als Menschen gestorben sind. Auch der Zuzug in den Freistaat ließ nach. Für die Landespolitik ist der demografische Wandel eine große Herausforderung. Eine Trendwende ist vorerst nicht in Sicht.