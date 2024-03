Bildrechte: picture alliance/dpa | Robert Michael

Buchschnitt Giftiges Arsen: Bibliotheken in Thüringen überprüfen Bücher

18. März 2024, 11:00 Uhr

Steckt giftiges Arsen in alten Büchern? In Nordrhein-Westfalen haben Bibliotheken Zehntausende Bücher wegen dieses Verdachts gesperrt. Auch in Thüringen wollen einige Bibliotheken nun handeln.