Imker in Thüringen verzeichnen einen neuen Trend beim Honigertrag. Wie der Imkerverband zum Weltbienentag am Dienstag mitteilte, liefern Stadtbienen mittlerweile bessere Erträge als Bienen auf dem Land. Der Grund dafür sei das sogenannte Tracht-Fließband.

In Städten blühe immer etwas - Bäumen, Blumen und Kräuter etwa in Parks, aber auch in Vorgärten oder auf Balkonen. Dadurch finden die Bienen kontinuierlich Nahrung und können permanent Honig produzieren.