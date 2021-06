Wirtschaft Biernot in Thüringen? Vorübergehende Engpässe wegen vieler gleichzeitiger Bestellungen nach Gastronomie-Eröffnung

Droht vor Beginn der Fußball-EM ein Bier-Engpass? Nicht überall sind alle Sorten vom Fass verfügbar. Schuld ist vor allem die lange Ungewissheit in der Gastronomie, wann es losgehen kann. Dann bestellten viele zugleich. Doch Lieferanten können so viel Nachfrage nicht immer sofort bedienen. Durstig bleiben muss aber in Thüringen niemand.