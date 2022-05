Etwa zehn bis zwölf Umläufe schafft eine Bierflasche - mal mehr, mal weniger. Heißt, sie wird gekauft, ausgetrunken und landet als Leergut wieder in einer Brauerei, in der sie aufbereitet und neu befüllt wird. Ist ihr Lebenszyklus am Ende, muss Ersatz her.

Doch das mit der Beschaffung von Neuglas ist aktuell eine kompliziertere Angelegenheit als üblich. Die Gründe dafür sind vielfältig. Droht in Thüringen gar eine Bierflaschenknappheit? Wir fragen die, die es wissen müssen: Thüringer Brauereien.

Bierflaschenknappheit im Sommer keine Seltenheit

Zu Gast sind wir zunächst in einer Mikro-Brauerei in Weimar. Martin Kullik ist gelernter Braumeister, aber hauptberuflich nicht mehr in Branche tätig. Vor rund drei Jahren hat er sich mit dem Brauhaus Weimar den Traum einer eigenen kleinen Brauerei erfüllt. "Jeder Brauer träumt von seiner eigenen kleinen Brauerei. Ich hab's dann umgesetzt", erzählt er.

Wenn jetzt plötzlich die Energiezufuhr wegbricht, dann weiß man auch nicht, ob überhaupt noch produziert wird. Martin Kullik Braumeister aus Weimar