Jürgen Kachold lächelt zufrieden, als er durch die Tür in Richtung Abfüllanlage schaut. "Ich weiß gar nicht, was heute befüllt wird", fragt er sich und schnappt eine Flasche direkt aus der laufenden Produktion. "Ur-Saalfelder" steht auf dem Etikett der Bügelflasche. Ein eher malziges Bier. Auch erfolgreich, doch der neue Star der Brauerei ist das Helle.

"Es gab immer wieder Anfragen, warum wir kein Helles machen", berichtet er. Eigentlich habe er das den Bayern überlassen wollen. "Von dort kommt die Welle ja geschwappt." Aber die Nachfragen hätten nicht aufgehört. "Also haben wir im März vorigen Jahres den ersten Sud gemacht." Und dann innerhalb von drei Monaten verkauft, was eigentlich fürs ganze Jahr vorgesehen war. Inzwischen macht das Bier etwa 20 Prozent des gesamten Ausstoßes der Brauerei aus. "Hier in der Region ist es im Flaschenbier-Bereich so stark geworden, dass es fast an die Verkaufsmenge des Pilseners rankommt." Jürgen Kachold ist Geschäftsführer des Bürgerlichen Brauhauses in Saalfeld. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Neue Zielgruppen werden erreicht: Helles und Spezialitäten gefragt

Ein ähnliches Phänomen beobachtet auch Carsten Schütz. Der Chef der Vereinsbrauerei in Apolda. "Seit einigen Jahren wird unser Helles immer stärker nachgefragt", berichtet er. 15 bis 20 Prozent im Jahr betrage hier das Wachstum. Zugleich aber geht die Pilsener-Menge auch hier zurück, berichtet er. Ob sich die Sorten gegenseitig die Marktanteile wegnehmen? Da ist Schütz nicht sicher. "Das Helle erreicht auch Leute, die vorher unser Bier gar nicht getrunken haben", sagt er.

Der generelle Trend beim Bier geht aber dahin, dass die getrunkene Menge zurückgeht. 102 Liter waren es im Jahr 2010 pro Kopf und Jahr in Deutschland. Bis 2020 sank die Zahl auf knapp 87 Liter. Zugleich verändert sich der Geschmack. In den vergangenen Jahren hat Thüringen einige Brauereien hinzubekommen, etwa die Braumanufaktur Heimathafen in Erfurt. Auch hier gehört Helles zum Programm. Verschiedene Malze, die in der Braumanufaktur eingesetzt werden, um neue Sorten zu erproben oder den Auszubildenden das Erlernen der Brauprozesse verschiedener Sorten zu ermöglichen. Bildrechte: MDR/Florian Girwert

Zugleich gibt es etwa aus der Schwarzbierbrauerei in Bad Köstritz schon seit Jahren exotische Sorten wie Witbier nach belgischer Art oder Pale Ale nach englischer Art. Zwar sei Pils nach wie vor die gefragteste Sorte der Thüringer, sagt Brauerei-Geschäftsführer Uwe Helmsdorf. Doch es gebe neben einer wachsenden Nachfrage nach Mixgetränken auch Bedarf für Spezialitäten. "Neben dem Trend zu unfiltrierten Kellerbieren."

Stabiler Bierabsatz 2021 in Thüringen

Mit dem sich verändernden Sorten-Mix liegt Thüringen auf dem deutschen Markt recht ordentlich im Rennen. Während von Januar bis Ende Juni dieses Jahres der Gesamt-Ausstoß der deutschen Brauereien um 2,7 Prozent zurückging, waren es in Thüringen nur 0,3 Prozent. Knapp 1,5 Millionen Hektoliter Bier wurden im Freistaat abgefüllt - auch für den Export. Das entspricht 15 Millionen Kästen. In Deutschland lag die Produktionsmenge bei etwa 41,6 Millionen Hektoliter. Zwar hat Corona den Bier-Bedarf nicht unbedingt sinken lassen. Doch die Brauereien haben in der Zeit geschlossener Kneipen und ausgefallener Feste kaum Fassbier produziert und fast alles über den Einzelhandel und nicht an Gastronomen oder Veranstalter verkauft. Das hat die Margen geschmälert.

In Saalfeld ist die produzierte Menge zuletzt wegen der neuen Sorte angestiegen. 55.000 Hektoliter Ausstoß waren es im vergangenen Jahr, sagt Brauerei-Chef Kachold. Er musste zuletzt sogar in der Versandabteilung aushelfen, weil so viel zu tun war. Eine Etikettiermaschine wird frisch bestückt. Bildrechte: MDR/Florian Girwert