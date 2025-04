Analyse Der Start der Brombeer-Koalition: Zwischen Aufbruch, Streit und offenen Fragen

Letztere zu erzeugen, war das erklärte Ziel von Neu-Ministerpräsident Mario Voigt (CDU). Das Erwartungsmanagement: Auf hoch gesetzt. Die damit einhergehende Konsequenz: Druck für Voigt und die Brombeere, liefern zu müssen. 50 Vorhaben in 100 Tagen umsetzen zu wollen, hatte Voigt angekündigt. Nach dieser Zeit, am Ende der Startphase – andere sprechen von Schonfrist – ist das Bild jedoch gemischt: Während Regierungsvertreter Erfolge betonen, melden sich Kritiker aus Opposition, Verbänden und Kommunen lautstark zu Wort.

Für die eigene Bilanz setzte die Brombeere zunächst auf inzwischen Bewährtes. Auf Inszenierung. Die große Bilanzpressekonferenz: Nicht etwa in einem Ministerium abgehalten, sondern verlegt in eine Ausbildungswerkstatt in Erfurt. Symbolisch für das neue Selbstverständnis: Politik soll wieder anpacken, so Ministerpräsident Voigt. Von 50 Vorhaben im 100-Tage-Programm seien viele bereits umgesetzt oder angestoßen worden, darunter die Einrichtung des Hilfsfonds für Kliniken, die vereinfachte Vergabe öffentlicher Aufträge, der Einstellungs-Turbo im Bildungsbereich sowie ein kommunales Finanzpaket über 155 Millionen Euro.