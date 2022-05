Nach zwei Jahren mit Corona-Auflagen haben es die Männer am "Vatertag" in Thüringen nicht übertrieben. Grund dafür könnte unter anderem das zwar freundliche, aber nicht übermäßig heiße Wetter gewesen sein. Die Landespolizei hatte zusätzliche Einsatzkräfte für Kontrollen angekündigt, um für einen möglichst friedlichen Feier- und Vatertag zu sorgen. In der Vergangenheit war es immer wieder zu skurrilen Einsätzen oder Unfällen von und mit Betrunkenen gekommen.