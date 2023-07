Für die 18 Vorschulkinder der Wasunger Kita Glückskäfer hat ein aufregender Tag begonnen. Mit dem Bus sind sie in den Ortsteil Oepfershausen (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) gefahren. Drei Stunden werden sie mit Blumen und Blättern drucken und im Naturaktiv-Museum Papier erforschen, begleitet von drei festangestellten Mitarbeitern der Kunststation. Ein Ausflug, der ohne das Musikschul- und Jugendkunstschulgesetz so nicht möglich wäre.

Es war eine unerträgliche Situation, dass man selber Projektanträge schreiben musste, um die Projekte zu finanzieren oder auch selber Honorar zu bekommen. Man hat das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden und es werde nicht gesehen, welcher Wert in der Arbeit liegt. Jörg Wagner I Projektleiter Kunststation Oepfershausen

Seit einem Jahr ist es in Kraft. Es stellt den Musik- und Jugendkunstschulen einen festgeschriebenen finanziellen Zuschuss in Aussicht, wenn im Gegenzug bestimmte Kriterien erfüllt sind, mit dem der Gesetzgeber die Qualität des Angebotes sichern will. Vor allem für die Jugendkunstschulen bringt das große Veränderungen. Für die meist von Vereinen getragenen Angebote gebe es nun Planungssicherheit, sagt die Geschäftsführerin der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Jugendkunstschulen Thüringen e.V., Sylvia Spehr, MDR THÜRINGEN. "Darum beneiden uns die Jugendkunstschulen bundesweit". Zwar gebe es auch in Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen ähnliche Gesetze, die Förderkriterien dort seien aber deutlich strenger. Laut Spehr können nun Mitarbeiter tarifnah entlohnt und auch längerfristig beschäftigt werden.

Gesetz beendet prekäre Arbeitsverhältnisse

"Endlich enden die prekären Arbeitsverhältnisse", freut sich Sylvia Spehr. Das sieht auch Jörg Wagner so, der schon seit vielen Jahren mit Kindern und Jugendlichen künstlerisch arbeitet und nun bei der Kunststation Oepfershausen eine 80-Prozent-Stelle bekommen hat. "Es war eine unerträgliche Situation, dass man selber Projektanträge schreiben musste, um die Projekte zu finanzieren oder auch selber Honorar zu bekommen. Man hat das Gefühl, nicht wahrgenommen zu werden und es werde nicht gesehen, welcher Wert in der Arbeit liegt". Jetzt sieht Wagner in dem Gesetz auch eine Wertschätzung. Und für LAG-Geschäftsführerin Spehr gibt es auch einen Mehrwert für die Region. Weil für lokale Künstler gesicherte Arbeitsangebote geschaffen werden, könnten sie in der Region gehalten werden. Das strahle zurück.

Die Landesarbeitsgemeinschaft Jugendkunstschulen vertritt 13 Kunstschulen im Land. Zwölf sind nun staatlich anerkannt und erfüllen damit die Voraussetzung, um über das Musik- und Jugendkunstschulgesetz des Landes zunächst für die nächsten fünf Jahren gefördert zu werden. In den Anträgen mussten sie zum Beispiel nachweisen, dass sie mindestens zwei künstlerische Sparten anbieten und sich die Mitarbeiter regelmäßig künstlerisch-pädagogisch weiterbilden.

Kleine und langfristige Projekte werden möglich

Für die Leiterin der Kunststation Oepfershausen, Susanne Casper-Zielonka ist wichtig, dass nun auch längerfristige Projekte möglich sind. "Wir wissen, dass wir in den kommenden fünf Jahren mit Fördermitteln vom Land rechnen können. Das macht uns auch für unsere Kooperationspartner verlässlicher. " Außerdem seien nur mit festangestellten Mitarbeitern so kleine Projekte wie das für die Kindergartenkinder aus Wasungen möglich. Für drei Stunden einen Künstler auf Honorarbasis extra in die Provinz zu holen, hätte sich nicht gelohnt, so Casper-Zielonka. Bis Ende Juni musste sie aber warten, ehe sie wusste, wie viel Geld konkret für dieses Jahr bereitsteht. Trotz der Abschläge, die die Staatskanzlei gezahlt hat, war das eine Zitterpartie für die kleine Jugendkunstschule.

Mit dem Gesetz stehen den staatlich anerkannten Musik- und Jugendkunstschulen in Thüringen künftig mindestens 5,9 Millionen Euro pro Jahr zur Verfügung, aufgeteilt zwischen Jugendkunst- und Musikschulen im Verhältnis 1:2,5. Das ist etwa eine Millionen Euro mehr, als 2020 bis 2022 durchschnittlich über Projektfördermittel an Musik- und Jugendkunstschulen gezahlt wurde. Wie die für Kultur zuständige Staatskanzlei MDR THÜRINGEN mitteilte, orientiert sich das Verhältnis an der bisherigen Vergabe von Projektmitteln in den beiden Bereichen. Wie viel Geld jede einzelne Musik- und Jugendkunstschule am Ende bekommt, errechnet sich aus einem komplizierten Schlüssel aus Zahl der Unterrichts- bzw. Angebotsstunden, Zahl der Schüler und Personalkosten. Die Förderbescheide für die Jugendkunstschulen wurden Ende Juni verschickt.

