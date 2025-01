Thüringens Bildungsminister Christian Tischner (CDU) hat zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus angekündigt, Besuche in Gedenkstätten fest in den Lehrplan aufzunehmen. Die Regierungskoalition aus CDU, BSW und SPD habe zudem das Ziel, "ein Gesamtkonzept zur schulischen Vermittlung von Erinnerungskultur mit den Gedenkstätten, der Wissenschaft und den Opferverbänden zu erarbeiten".