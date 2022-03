Angesichts der steigenden Infektionszahlen in Thüringen warnt die Bildungsgewerkschaft GEW vor einem Ende der Maskenpflicht an Schulen. Das wäre der völlig falsche Schritt, so die Landesvorsitzende Kathrin Vitzthum. Schüler und Pädagogen müssten weiter vor einer Infektion mit dem Coronavirus geschützt werden, so Vitzthum. Es dürfe keinen Überbietungswettbewerb bei den Lockerungen geben.