Pandemie Warnung vor Ende der Maskenpflicht an Schulen

Die Thüringer CDU plädiert für ein baldiges Ende der Maskenpflicht an Thüringer Schulen. Die Bildungsgewerkschaft GEW warnt davor. Aufgrund aktuell steigender Corona-Zahlen an Schulen will das Bildungsministerium vorerst weiter an der Maskenpflicht im Unterricht festhalten.