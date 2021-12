Die Beiträge auf dem Kurznachrichtendienst Twitter zu Corona-Tests an Schulen und möglichen Schulschließungen hatten zu heftigen Debatten im Internet geführt. Bildungsminister Holter teilte mit, es sei ihm wichtig, dass die öffentliche Kommunikation seines Ministeriums in Botschaft und Stil mit inhaltlicher Klarheit und Zurückhaltung geführt werde. Das sei am Wochenende nicht in dem erwarteten Maß der Fall gewesen. Er werde Ministerpräsident Bodo Ramelow bitten, die Staatssekretärin Heesen zu entlassen.