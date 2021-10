Die südkoreanische Erfolgsserie gilt als äußert brutal. In der Serie treten Erwachsene in scheinbar harmlosen Kinderspielen gegeneinander an. Die Verlierer werden getötet. Die explizit dargestellte Gewalt lasse befürchten, dass Kinder verrohen und in ihrer Entwicklung beeinträchtigt werden, warnt das Bildungsministerium. "Squid Game" hat mit 111 Millionen Abrufen in den ersten vier Wochen den erfolgreichster Serienstart aller Zeiten hingelegt. Die Filme von etwa 30 bis 60 Minuten Länge sind ab 16 Jahren freigegeben.