Kühl und dunkel ist es in der Lagerhalle in Vachdorf im Werratal in Südthüringen. Andreas Baumann schaut beruhigt auf die beiden großen weißen Silos, die vor ihm emporragen. Darin enthalten ist eiweißhaltiges Soja-Futtermittel. Baumann ist Geschäftsführer des Ökozentrums Werratal, mit über 4.000 Hektar bewirtschafteter Fläche einer der größten Bio-Betriebe in Thüringen. Ungefähr 1.500 Schweine und mehr als 1.000 Rinder halten er und seine Kollegen auf dem Hof. "Unsere Futtermittel produzieren wir weitgehend selbst, aber gerade die Eiweißkomponenten wie das Soja, das die Schweine brauchen, produzieren wir nicht selber", sagt Baumann.