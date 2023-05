Der Thüringer Bauernverband berichtete davon, Öko-Landwirte seien zum Teil gezwungen seien, ihre ökologisch produzierten Waren als herkömmliche Produkte zu verkaufen. Ein höherer Öko-Preis sei nicht zu bekommen. Der Markt für Bioprodukte sei in Thüringen eben nicht so groß, wie sich das "mancher in der Politik erhoffe".