Energieversorgung Biogas-Verband: Könnten noch mehr Energie liefern

In der Debatte um die künftige Energieversorgung melden sich auch die Biogasproduzenten zu Wort. Sie hätten in Thüringen noch Kapazitäten, was aber bei Wärme Investitionen in entsprechende Netze bedeuten würde. Gleichzeitig sieht sich die Biogasbranche im Vergleich zu Windkraft und Sonnenenergie als nachrangig behandelt.