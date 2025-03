In Biogasanlagen werden organische Materialen wie Pflanzen, Gülle, Mist oder Speiseabfälle vergoren. Dabei entsteht Methan, der wichtigste Bestandteil von Erdgas. Dieses Gas kann ins Erdgasnetz eingespeist oder in kleinen Kraftwerken zur Stromerzeugung genutzt werden. Besonders effektiv ist es, mit der dabei anfallenden Abwärme Wasser zu erhitzen, das in der Nachbarschaft Heizungen erwärmt und als Warmwasser in Bad und Küche dient. Da diese Wärmenetze kleiner sind als die etwa in Plattenbaugebieten, wird von Nahwärme gesprochen.