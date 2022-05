Kurz gesagt ist Bitcoin digitales Geld, das im Internet sichere Transaktionen ermöglicht. Der Bitcoin ist die bei weitem älteste und bekannteste Digitalwährung. Entstanden ist er zu Zeiten der Finanzkrise 2008. Sein Erfinder ist bis heute nur unter einem Pseudonym Satoshi Nakamoto bekannt. Durch die zugrundeliegende Datenbanktechnik Blockchain ist der Bitcoin dezentral organisiert und dadurch unabhängig von staatlichen Institutionen.



Anhänger des Bitcoin schätzen die Freiheit vor staatlichem Zugriff und sehen ihn vor allem als stabilen Wertaufbewahrungsschutz. Denn die Gesamtmenge ist auf maximal 21 Millionen Einheiten mathematisch festgelegt. Gegner kritisieren, dass Bitcoin Geldwäsche begünstigt und Kriminalität fördert. Zudem gilt die Erzeugung, das so genannte Mining, als umweltschädlich. Neue Bitcoins müssen durch die Lösung komplexer mathematischer Rätsel erstellt werden, was hohe Rechnerkapazität und damit verbunden hohen Energieverbrauch bedeutet.



Neben dem Bitcoin gibt es noch Tausende andere Kryptowährungen. Diese eifern jedoch nicht alle der Ursprungswährung nach, sondern zeichnen sie oft durch andere Anwendungsgebiete und Technologien aus. So ist Ether des zugrundeliegenden Netzwerks Ethereum die zweitgrößte Währung hinter Bitcoin. Ihr Schwerpunkt liegt auf Smart Contracts, zu Deutsch "intelligenten Verträgen". Bei Smart Contracts handelt es sich im Grunde um kleine Computerprogramme, die Verträge nach der Zahlungsabwicklung quasi automatisch ausführen können. Diesem Feld wird in Zukunft beispielsweise in der Logistik oder im Finanzwesen viel Potential nachgesagt.