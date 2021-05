Der Thüringer AfD-Vorsitzende Björn Höcke zieht nicht als Kandidat in den Wahlkampf um den Bundestag. Er sagte MDR THÜRINGEN am Rande des Parteitags am Samstag in Ruhla, dass er sich mit seiner Arbeit auf Thüringen und die Landtagswahl in diesem Jahr konzentrieren wolle, wenn sie denn stattfinde. Im Bundestagswahlkampf will Höcke nach eigener Aussage den Abgeordneten Stephan Brandner auf dem obersten Listenplatz unterstützen.