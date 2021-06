Das Landgericht Erfurt hat am Freitag eine Unterlassungsklage der Jungen Gemeinde Jena gegen den AfD-Politiker Björn Höcke abgewiesen. Höcke hatte 2019 in einem MDR-Sommerinterview behauptet, der Geburtsort von "Landolf Ladig" befände sich in der Jungen Gemeinde Stadtmitte Jena. Unter diesem Pseudonym waren in der Vergangenheit Texte in einer NPD-nahen Zeitschrift veröffentlicht worden. Die Junge Gemeinde sprach daraufhin von einer absurden Falschbehauptung und strengte Unterlassungsklage an.