Das Ministerium geht davon aus, dass weitere Fälle in Thüringen folgen werden. Zuletzt wurde auch in Nachbarbundesländern die Tierseuche nachgewiesen. Experten zufolge war es nur eine Frage der Zeit, bis sie auch im Freistaat ankommen würde. Kaum ein Bundesland sei bislang noch frei von der durch Stechmücken übertragenen Krankheit, so das Ministerium. Auch andere europäische Länder sind betroffen.