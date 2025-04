Die Thüringer Polizei beteiligt sich ab Montag an der europaweiten Tempo-Kontrollaktion Speedmarathon. Das teilte die Landespolizeidirektion mit. Die Initiative wird vom Netzwerk Roadpol organisiert, dem die Verkehrspolizeien der EU-Mitgliedsstaaten angehören. Bis Sonntag wird in Thüringen auf unfallträchtigen Abschnitten und zum Beispiel vor Schulen und an Baustellen die Geschwindigkeit kontrolliert.