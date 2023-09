Nach Blitzeinschlägen in der Nacht zu Mittwoch sind in Thüringen zwei Dachstühle abgebrannt. In Buttelstedt im Weimarer Land meldeten kurz nach Mitternacht Hausbewohner selbst den Brand ihres Dachstuhls. Sie konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Offenbar hatte ein Blitzeinschlag während des heftigen Gewitters in der Region das Feuer ausgelöst.