Am ärgsten trieb es ein Fahrer, der in einem für maximal 120 Kilometer pro Stunde zugelassenen Autobahnabschnitt mit 191 Sachen geblitzt wurde. Ihn erwarten ein Bußgeld in Höhe von mindestens 440 Euro, zwei Punkte in der Kartei des Verkehrsbundesamtes Flensburg und zwei Monate Fahrverbot. Zu seinem Glück ist der neue, verschärfte Bußgeldkatalog noch nicht in Kraft, auf den sich die Verkehrsminister kürzlich geeinigt hatten.