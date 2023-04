Der Blitzer-Marathon findet nicht nur in Thüringen statt, sondern auch in mehreren anderen Bundesländern und darüber hinaus. In ganz Europa ist diese Woche "Speed-Marathon". Diese Aktion organisiert das Netzwerk der europäischen Verkehrspolizeien Roadpol. Der Grund ist, dass immer noch viele Autofahrer zu schnell fahren. Beim letzten europäischen Speedmarathon 2022 war Deutschland das Land, in dem die schnellsten Raser gefasst wurden. Und auch in Thüringen ist überhöhte Geschwindigkeit die häufigste Unfallursache. Rund ein Drittel der Unfälle geht laut aktueller Unfallstatistik darauf zurück.