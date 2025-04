Die Kontrollen waren Teil der europaweiten Verkehrssicherheitsinitiative Roadpol. Ziel sei gewesen, das Thema "Geschwindigkeit im Straßenverkehr" erneut verstärkt in das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu rücken. In Thüringen beteiligten sich rund 280 Beamtinnen und Beamte an der 24 Stunden langen Aktion. Geblitzt wurde an mehr als 100 Kontrollstellen im Freistaat. Noch bis Sonntag wird in Thüringen an Unfallschwerpunkten verstärkt die Geschwindigkeit kontrolliert, so etwa bei Schulen, Kindergärten und an Baustellen.