Gesundheit Vier von zehn erwachsenen Thüringern leiden an Bluthochdruck

17. Mai 2024, 15:49 Uhr

Bluthochdruck ist eine der am meisten verbreiteten Volkskrankheiten in Deutschland. In Thüringen ist dabei der Anteil der Betroffenen bundesweit am höchsten - vor allem in den ländlichen Regionen. In Suhl leidet laut AOK Plus sogar mehr als jeder Zweite daran.