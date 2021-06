Das Universitätsklinikum Jena ruft dringend zu Blutspenden auf. Nicht nur am Uniklinikum fehle es zunehmend an Blutkonserven, sondern in ganz Thüringen, heißt es in einer Mitteilung. Vor allem die Blutkonserven mit roten Blutkörperchen seien inzwischen so knapp, dass sie hauptsächlich für dringende Eingriffe vorgehalten werden, sagte Silke Rummler, die Geschäftsführerin des Instituts fürs Klinische Transfusionsmedizin Jena.