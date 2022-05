Erneut fehlt es in Thüringen an Blutkonserven. Das Institut für Transfusionsmedizin Suhl warnte am Mittwoch, der Bestand sei "dramatisch niedrig". Erkältungsperioden, Feiertage und Ferienzeiten hätten sich negativ ausgewirkt, die Vorräte ließen nur eine Minimalversorgung der Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen zu.