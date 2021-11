Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) will die Corona-Regeln für Thüringen weiter verschärfen. Am Rande der Bundesratssitzung in Berlin sagte Ramelow MDR, Thüringen werde sich dabei am Nachbarland Sachsen orientieren. Dessen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) hatte zuvor bereits einen "Wellenbrecher" angekündigt.

Ministerpräsident Bodo Ramelow kündigt schärfere Corona-Maßnahmen an. Darüber soll am Mittwoch abgestimmt werden. Bildrechte: dpa

Ab Montag soll es demnach in Sachsen deutliche Einschränkungen geben. Ramelow kündigte an, dass die neue Corona-Verordnung für Thüringen am nächsten Mittwoch im Landtag beraten und beschlossen werden soll.

Sondersitzung des Thüringer Landtags am Mittwoch

Die Landtags-Fraktionen fordern vor der Sondersitzung noch weitere Informationen. CDU-Fraktionschef Mario Voigt sagte MDR THÜRINGEN, Ramelow müsse klar machen, in welcher Form er die strengeren Corona-Maßnahmen in das Parlament einbringen wolle, entweder als Gesetz oder als Verordnung.

André Blechschmidt, parlamentarischer Geschäftsführer der Linken, sagte MDR THÜRINGEN, noch sei unklar, welche Einflussmöglichkeiten der Landtag bei den geplanten neuen Vorschriften habe. Dazu müsse man sich noch abstimmen. Landtagspräsidentin Birgit Keller (Linke) sagte MDR THÜRINGEN, die Einladungen für die Sondersitzung würden noch am Freitag an die Fraktionen verschickt.

Ramelow kritisiert Renitenz einiger Landkreise