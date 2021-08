Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow hat eine Kabinettsumbildung angedeutet. Er kündigte im MDR-THÜRINGEN-Sommerinterview am Freitag eine Veränderung in den Aufgaben von Benjamin-Immanuel Hoff (Die Linke) an. Hoff ist derzeit Chef der Staatskanzlei und Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft; außerdem ist er für Kultur zuständig.