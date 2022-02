Die Zivilisten auf beiden Seiten litten darunter, dass die Staatslenker nicht in der Lage seien, ein Europa in friedlicher Koexistenz zu entwickeln, sagte Ramelow weiter. Dazu gehöre, dass innerhalb der Staaten jede Ethnie, jede Religion und jede Sprache gewürdigt wird sowie gesprochen, gedacht und gebetet werden kann. So müsse auch den russischsprachigen Menschen in der Ukraine als ukrainischen Staatsbürgern die Gelegenheit gegeben werden, sich zu entwickeln.