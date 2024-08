Nach eingehenden Tests hat die Ausstattung der Thüringer Polizei mit sogenannten Bodycams begonnen. Innenminister Georg Maier (SPD) präsentierte am Mittwoch in Erfurt die ersten rund 40 dieser Körperkameras.

Mitte Dezember war mit älteren Kameras in zwei Erfurter Inspektionsdiensten der Probebetrieb gestartet. In Thüringen werden Bodycams auch bei einigen Kontrollen für Busse und Bahnen eingesetzt, etwa in Gera. Auch die Bahn hat Kontrolleure an einigen Strecken damit ausgerüstet.