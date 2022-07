Test der Bodycams: Innenminister Georg Maier begleitet zwei Polizisten auf ihrer Streife in Erfurt.

Test der Bodycams: Innenminister Georg Maier begleitet zwei Polizisten auf ihrer Streife in Erfurt. Bildrechte: dpa

Die Thüringer Polizei darf bei künftigen Einsätzen Bilder und Ton per Körperkamera aufzeichnen. Darauf haben sich die Fraktionen von Linke, SPD und Grünen im Innenausschuss des Landtags geeinigt, erklärte die CDU. Die Geräte wurden bisher nur testweise von einigen Dienststellen eingesetzt. Ihre flächendeckende Einführung war umstritten. Rot-Rot-Grün hatte unter anderem bezweifelt, dass die Kameras helfen können, Kriminalität zu bekämpfen.

Bei Einsätzen in Wohnungen sollen die Bodycams nicht erlaubt sein. Aufnahmen in Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräumen sollen hingegen möglich sein.



Der CDU-Innnenpolitiker Raymond Walk sagte, die Beamten hätten schon "viel zu lange auf die Kameras warten müssen, die längst in allen anderen Bundesländern im Einsatz sind."