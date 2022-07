Der Landesbezirk Thüringen der Gewerkschaft der Polizei (GdP) will sogenannte Bodycams auch in Wohnungen einsetzen. Das forderte die GdP am Freitag in Erfurt. Die rot-rot-grüne Landesregierung und die CDU hatten sich am Donnerstag darauf geeinigt, die Kameras bei der Thüringer Polizei einzuführen, ihren Einsatz aber auf Arbeits-, Betriebs- und Geschäftsräume zu beschränken.