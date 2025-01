Bildrechte: Johannes Krey

Silvesternacht Teilweise keine Kontrollen in Böllerverbotszonen

11. Januar 2025, 09:10 Uhr

In der Silvesternacht wurden in Thüringen nur wenige Verstöße in Böllerverbotszonen festgestellt. Augenzeugen berichten teilweise von Vorfällen. In einigen Kommunen wurde nicht kontrolliert.