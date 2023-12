Ebenfalls mehr als 40 Prozent seines Börsenwertes büßte das Biopharmazie-Unternehmen Inflarx aus Jena ein. Für Inflarx-Anleger ist das besonders bitter, denn Anfang April stand der Aktienkurs des an der amerikanischen Nasdaq gehandelten Papiers viermal so hoch und damit deutlich im Plus. Grund für das Strohfeuer war die Notfallzulassung eines Covid-Medikamentes der Thüringer in den USA.

