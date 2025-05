Fast zwei Tonnen wog sie, die größte Fliegerbombe seit Jahrzehnten, die in Thüringen gefunden wurde. Wäre sie hochgegangen, hätte sie am Teersee in Rositz im Altenburger Land alles im Umkreis von zwei Kilometern dem Erdboden gleichgemacht, sagte Sprengmeister Andreas West nach der Entschärfung damals, im September 2006. Mit dabei war auch Michael Heinze.

Ich gehe davon aus, dass wir in 30 bis 50 Jahren noch Munition finden. Michael Heinze Kampfmittelräumer

Fast 20 Jahre später zeigt dieser ein Foto vom Einsatz in Rositz: Lächelnd sieht man Heinze darauf direkt neben der entschärften britischen Luftmine vom Typ HC 4.000 aus dem Jahr 1942 stehen.

Bildrechte: Tauber/Michael Heinze

"Ich gehe davon aus, dass wir in 30 bis 50 Jahren noch Munition finden", sagt er heute. Heinze ist Kampfmittelräumer und als Leitender Truppführer bei dem Unternehmen Tauber mit dafür zuständig, Thüringen von den Unmengen an Bomben, Granaten und Munition zu befreien, die sich im vorigen Jahrhundert hier angesammelt haben.



Denn auch 80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg wird regelmäßig alte Munition geborgen, oft auf Baustellen und Truppenübungsplätzen, auf Feldern, in Wäldern oder auch beim Umgraben im Garten. So geschehen Anfang April im Erfurter Ortsteil Schmira, als Bewohner im Garten neben ihrem Haus in 20 Zentimeter Tiefe auf ein Panzerabwehrgeschoss aus dem Zweiten Weltkrieg stießen.

1.000 Tonnen Munition in zehn Jahren

Allein im Jahr 2024 wurden in Thüringen laut Angaben des Landesverwaltungsamts gut 61 Tonnen Kampfmittel aller Art entdeckt, entschärft und entsorgt. Die Kosten beliefen sich auf rund 1,2 Millionen Euro. In den vergangenen zehn Jahren waren es fast 1.000 Tonnen, die in Thüringen geräumt wurden. Wie viel genau noch unter der Erde liegt, weiß niemand so genau.

Bildrechte: GDI-Th, Freistaat Thueringen, TLVermGeo