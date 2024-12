Boos-John hat Betriebswirtschaftslehre studiert und stammt aus Marburg in Hessen. Mit der Übernahme des Ministeramtes ändere sich auch die Perspektive, so Boos-John. Als Vertreterin eines Wirtschaftsverbandes habe sie früher den Finger in die Wunde gelegt. Künftig müsse sie diese Wunde versorgen.