Von den ansteigenden Insolvenzen in Deutschland sieht sie Thüringen weniger stark betroffen. Etwa 200 Thüringer Unternehmen mit circa 1.600 Beschäftigten aus den Branchen Bau, verarbeitendes Gewerbe oder Handel sind laut Boos-John aktuell in Thüringen in einem Insolvenzverfahren. Vor allem Unternehmen mit weniger als zehn Beschäftigten befinden sich in einer Insolvenz.