Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes gab es in Deutschland seit Messbeginn im Jahr 1881 noch nie so viel Regen binnen eines Jahres wie zwischen Juli 2023 und Juli 2024. Demnach fielen in diesem Zeitraum rund 1.070 Liter Regen pro Quadratmeter, 300 Liter mehr als im langjährigen Mittel. In Thüringen gab es demnach vor allem im Frühjahr viel Niederschlag.