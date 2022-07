Bei anhaltender Trockenheit und Hitze haben sich am Sonntag gleich an mehreren Orten in Thüringen Flächenbrände entzündet. Am Nachmittag meldeten die Leitstellen größere Feldbrände bei Etzelsbach im Eichsfeld und bei Vollmershain im Altenburger Land. Zahlreiche Feuerwehren waren dort mit Großtank-Löschfahrzeugen im Einsatz. Bis zum frühen Abend waren laut Landeseinsatzzentrale alle Brände gelöscht.