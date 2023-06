Feuerwehreinsätze Mehrere Verletzte bei Bränden in Thüringen

In Thüringen sind mehrere Menschen bei Bränden verletzt worden. In Eisenach waren es fünf Menschen aus einem Heim für Betreutes Wohnen. In Herges-Hallenberg musste eine 67-Jährige in eine Klinik geflogen werden. Schon am Montagabend konnte die Feuerwehr einen Wohnhausbrand in Altenburg unter Kontrolle bringen.