Außerdem brannte es am Mittwoch in Weida im Kreis Greiz. Gegen 21 Uhr geriet laut Polizei an der alten Mühle im Papiermühlenweg eine Holzfassade in Brand. Die Fassade wurde bis in eine Höhe von sechs Metern zerstört. Feuerwehrleute mussten diese abreißen. Nach Mitteilung der Polizei verhinderte die Feuerwehr Schlimmeres. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Das Haus ist weiter bewohnbar und niemand wurde verletzt. Die Kriminalpolizei Gera sucht Zeugen.