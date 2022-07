In Ostthüringen hat die Feuerwehr erneut gegen einen großen Feld- und Waldbrand gekämpft. Ein Getreidefeld bei Pößneck im Saale-Orla-Kreis fing am späten Dienstagmittag Feuer. Die Flammen griffen auch auf einen angrenzenden Wald über. Das Feuer auf den Feldern ist inzwischen gelöscht, im Wald ist die Feuerwehr noch im Einsatz. Zwischen Wernburg und Peuschen mussten Zufahrtsstraßen gesperrt werden. Anwohner mussten ihre Grundstücke verlassen. Der örtliche Agrarbetrieb lieferte in Gülletanks Löschwasser. Starker Wind erschwerte die Löscharbeiten und verzögerte den Einsatz von Lösch-Hubschraubern.

Die Feuerwehr löschte den Brand bei Wernburg. Bildrechte: MDR/Uwe Kelm

Laut Einsatzleiter Nico Schwenke brannten insgesamt 58 Hektar Fläche. Über die Nina-App wurde vor starkem Rauch gewarnt. Rund 200 Feuerwehrleute sind seit Mittag bei rund 37 Grad Celsius Lufttemperatur im Einsatz. Ein Feuerwehrmann musste mit Kreislauf- und Atemproblemen wegen des Rauchs ins Krankenhaus gebracht werden. Über verletzte Anwohner liegen keine Informationen vor. Zur Brandursache und -ausdehnung wurden zunächst keine Angaben gemacht.

Gebrannt hat es am Dienstagmittag auch auf einer Brachfläche im Südosten von Erfurt. Nach Angaben der Polizei standen auf dem rund zehn Hektar großen Areal zwischen den Ortsteilen Windischholzhausen und Schellroda vor allem Büsche und Bäume in Flammen. Auch ein Wintergerste-Feld in der Nachbarschaft wurde vom Feuer erfasst. Nach Angaben der Polizei liegt der Sachschaden bei etwa 20.000 Euro. Das Feuer konnte nach etwa einer Stunde gelöscht werden.

Bei Erfurt brannte es am Dienstag auf einem Feld. Bildrechte: MDR/Marcus Scheidel

Wegen eines Böschungsbrandes bei Seebergen im Kreis Gotha hat es am Dienstagmittag zeitweise Probleme im Zugverkehr gegeben. Nach Angaben der Deutschen Bahn verzögerten sich Züge im Fern- und Regionalverkehr um bis zu 90 Minuten. Mittlerweile sei der Brand aber gelöscht und der Verkehr laufe wieder normal.

Ebenfalls gebrannt hat es im Landkreis Gotha am Dienstagnachmittag auf einem Weizenfeld. Laut Polizei standen bei Cobstädt rund sieben Hektar Fläche in Flammen. Nach rund zwei Stunden war der Brand gelöscht. Der Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt derzeit zur Ursache des Feuers.

Zwischen Cobstädt und Seebergen im Landkreis Gotha brannte am Dienstag ein Feld. Bildrechte: MDR/Nicky Scholz

Einen Tag nach dem Ausbruch eines Flächenbrandes im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt waren die Löscharbeiten am Dienstagabend noch nicht beendet. Ein Brand, der am Montagabend bereits unter Kontrolle war, fing am Dienstag erneut an zu brennen. Wie die Polizei am Mittag mitteilte, war ein Lösch-Hubschrauber unterstützend im Einsatz. Insgesamt seien rund 36 Hektar Fläche verbrannt.

Nach ersten Erkenntnissen hatte am Montagmittag eine Wiese während Mäharbeiten in der Nähe von Saalfeld angefangen zu brennen. Das Feuer breitete sich auf das Ackerland aus.